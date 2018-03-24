Istrancalar "beyaz gelinliği"ni giydi - KIRKLARELİ - Havadan görüntüler - Kar manzaraları - Balkan köyleri ile Istrancalardan genel ve detay görüntüler Istrancalar "beyaz gelinliği"ni giydi - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü - Mart ayında "beyaz gelinliği"ni giyen Istrancalar havadan görüntülendiKIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.Bölgede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.Bulgaristan sınırında bulunan Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, karlarla kaplı görünümüyle görenleri büyülüyor.Bölgedeki sınır köyleri de beyaz görünümüyle adeta görsel şölen sunuyor.Mart ayında "beyaz gelinliğini" giyen Istranca Ormanları, AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.Bölgedeki kar yağışı ile beyaza bürünen dağ ve orman görsel şölen sunuyor. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istranca Ormanları'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.
Mart ayında alışık olunmayan kar yağışı ile bölgenin yeniden beyaz gelinliğini giydiğini belirten Deniz, Istranca Ormanları'nın görülmeye değer olduğunu ifade etti.