Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstoç Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

İstoç Sanayi Sitesi'ndeki yangın kontrol altına alındı

olay yerinden detaylar

Polis Sağlık Ekipleri Trol 

-ekiplerin müdahalesi

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Bağcılar’da bulunan İstoç Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde sabah erken saatlerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat sonra söndürüldü. Yangın, saat 07:00 sıralarında Bağcılar İstoç Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik ürünlerin satışını yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bütün binayı sarması üzerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin köpüklü su ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı