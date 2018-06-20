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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstiridye mantarı yüz güldürüyor

İstiridye mantarı yüz güldürüyor

Belediye Başkanı çiftçi ile tesise giriş detay

Belediye Başkanı İstiridye Irak 

-Tesisi içinde belediye başkanı inceleme detay
-Belediye Başkanı Yener Kaya röp.

( ORDU -HD)- Belediye Başkanı mantar üreticisini ziyaret etti ORDU

- Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Serdar Esmer, 20 yıllık mesleğini bırakarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başladı.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Karakiraz Mahallesi’ndeki evinin bodrumunda istiridye mantarı üreten Serdar Esmer'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Yener Kaya, girişimci Serdar Esmer'i çalışmalarından dolayı tebrik ederek mantar üretimiyle birçok kişiye örnek olduğunu söyledi.

İlçede istiridye mantarının yetiştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Kaya, "İnsanlarımızın böylesine başarılı işlere imza atmaları ve daha da önemlisi emeğinin karşılığını almaları, onları mutlu ettiği kadar bizleri de gururlandırıyor. İstiyoruz ki insanlarımız sadece tek bir ürünle yetinmesinler, birçok çok farklı ürünle gelirlerini artırsınlar" dedi.

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