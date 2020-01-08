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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza alanından görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

İlk Müdahale Bild İstinat Duvarı Direksiyon 


- Bartın’da istinat duvarına çarpan otomobikde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, Çiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 AP 381 plakalı otomobili ile tedavi için gittiği Ankara’dan dönen Recep Işık (52) Çiftlik köyü mevkiine geldiği sırasa direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada Işık ile birlikte araçta bulunan İrfan Coşkun, Mustafa Can ve Hüseyin Doğru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerim haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağşık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan araç sürücüsü Recep Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-OA
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