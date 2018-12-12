İstinat duvarı yıkıldı - ZONGULDAK

- Duvarın yıkılma anı Zonguldak 'ta istinat duvarı yıkıldı - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle istinat duvarının araçların üzerine çökmesi, güvenlik kamerasına yansıdıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta, sağanak nedeniyle istinat duvarı araçların üzerine çöktü.Alınan bilgiye göre, Karaelmas Küçük Sanayi Sitesi'nde toprağın yumuşaması sonucu istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine çöktü.İstinat duvarının altında kalan araçlarda hasar oluştu.Öte yandan istinat duvarının çökmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.