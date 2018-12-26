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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İstinat duvarı çöktü, minibüs askıda kaldı

- İstinat duvarı çöktü, minibüs askıda kaldı

Çöken duvar

Polis İstinat Duvarı Polis Ekipleri 

-Minibüs ve otomobilin görüntüsü
-Genel ve detay görüntü
-Duvarın çöktüğü diğer bahçe
-Çatlayan duvar görüntüsü
-Olay yerinin tepeden görüntüsü
-Boran ile röp

( ADANA )- Adana'da aşırı yağmur nedeniyle apartmanın istinat duvarı çökünce askıda kalan minibüste hasar meydana geldi ADANA

- Adana'da aşırı yağmur nedeniyle apartmanın istinat duvarı çökünce bir minibüs askıda kaldı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi 85365 sokaktaki bir apartman bahçesinde meydana geldi. Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sabaha kadar devam etti. Yağmur nedeniyle kentte hayatı olumsuz etkiledi. Mehmet Şakir Boran da sabahleyin 100. Yıl Mahallesindeki evinden kalkıp işe gitmek için minibüsünün yanına geldiğinde apartmanın istinat duvarının çöktüğünü minibüsünün de askıda kaldığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Duvarın çökmesi sonucu minibüste hasar da meydana geldi. İstinat duvarı başka bir apartman tarafına devrilirken, bu sırada bahçede kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti. Mehmet Şakir Boran, istinat duvarının briketle yapıldığını ilk yağmurda çöktüğünü belirtti.
Duvarın çökmeyen kısımlarında da çatlaklar meydana geldi. Minibüsün yanında bulunan bir otomobil ise geriye park edildiği için düşmediği görüldü.
(FKE-
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