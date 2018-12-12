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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstinat duvarı böyle çöktü Haberi

İstinat duvarı böyle çöktü Haberi

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Sanayi Sitesi 

-İstinat duvarının çökmesi
-Araçların hurdaya dönmesi

( ZONGULDAK ) - 2 araç duvar altında kaldı- O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı ZONGULDAK

- Zonguldak’ta sanayi sitesinde istinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Üzülmez Mahallesi’nde bulunan Üzülmez Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden yağışlar sebebiyle sanayi sitesinin istinat duvarı kayan toprakla birlikte çöktü. Duvarın altında park halinde bulunan iki araç çöken duvarın altında kaldı. Panelvan araç ve minibüs adeta hurdaya döndü. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmazken o anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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