İstinat duvarı binanın üstüne çöktü

-Çöken istinat duvarı ile ilgili vatandaşlarla röportaj

-Binadan görüntü

-Botla kurtarılma anlarının yaşandığı Yenişehir Pazaryeri civarından görüntü

-Pazaryeri’nin civarındaki belediye ekiplerinin çalışması

-AFAD ekiplerinden görüntü

-Zarar gören iş yerlerinden görüntü

-İş yeri zarar gören esnafla röportaj

-Habere ilişkin genel ve detay görüntüler



( ANKARA )- Vatandaşların botlarla kurtarıldığı alanda AFAD hasar tespiti yapmaya başladı- Belediye ekipleri temizlik işlemlerine başladı ANKARA



- Başkent’te dün kendini gösteren sağanak yağıştan dolayı güç kaybeden istinat duvarı, yanında bulunan apartmanın üzerine çöktü. Öte yandan dün şişme botla kurtarılma anlarının yaşandığı Yenişehir Pazaryeri civarında, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başlarken, zarar gören iş yerlerinde AFAD ekipleri hasar tespiti yapmaya başladı.

Ankara’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentin bir çok ilçesinde hayatı adeta felç etmiş ve çoğu araba ile iş yeri sular altında kalmıştı. Öte yandan Peyami Sefa Mahallesi 363 Sokak’ta bulunan istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle biranda çöktü. Çöken duvar, hemen yanında bulunan 6 katlı bir binanın duvarına düştü. O sırada bina çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. “Yağmur yağıyordu bir ses geldi balkona çıktık ve duvarın çöktüğünü gördük” Vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ayrıca bina sakinleri olayda kimsenin yaralanmadığını belirtirken, Ramazan Özçelik ise “Yağmur yağıyordu bir ses geldi balkona çıktık ve duvarın çöktüğünü gördük. Balkonumuzda çatlaklar meydana geldi. Bu sebeple burası hala tehlike arz ediyor” dedi.

Öte yandan, özellikle Çankaya’da kendini gösteren yağış, ilçede bulunan Aksu Caddesi ile Yenişehir Pazaryeri’nin arasını adeta göle çevirmiş ve arabalar sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş kafelerde ve apartmanlarda mahsur kalmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve balık adam (İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma Ekibi) intikal etmiş ve hız kesmeden çalışmalara başlamıştı. Ekiplerin işyerlerinde mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardığı alanda bugün ise temizlik çalışmaları başladı.

“Yaklaşık 2 milyon zararım var” Belediye ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de zarar gören iş yerlerinde hummalı bir hasar tespit çalışması başlattı. Dükkanı feci şekilde hasar gören, sağlık sektörüne bağlı Ortopedi Medikal işi yapan Metin Karadağ, “Mağduriyetimiz ortada görüyorsunuz. Yetkililerin yanımızda olmasını istiyoruz. Yaklaşık 2 milyon zararım var. Biz sağlık sektörü üzerinde çalışıyoruz. Bazı ürünlerin hijyenik olması lazım. Bu ürünlerin hiçbiri sağlık açısından artık kullanılamaz” şeklinde konuştu.



