İstinaf Mahkemesi, Beykoz’da bıçaklı dehşet davasında kararını verdi



- İstinaf Mahkemesi, Beykoz'da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralayan ve yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilen Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında, "haksız tahrik altında silahla yaralama" suçundan yerel mahkemenin verdiği cezayı 1 ay artırarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırdı. ‘Tehdit' suçundan verilen beraat kararı ise onandı. Beykoz'da 2 Mayıs 2018 tarihinde park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu yerel mahkeme tarafından “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu katılmazken avukatı Gamze Efsun İmren salonda hazır bulundu. “Mağdur şikayetinden vazgeçmiştir” Duruşmada söz alan sanık avukatı, “Meydana gelen yaralama basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek niteliktedir. Ayrıca mağdur olaya kendisinin sebebiyet verdiğini açıkça ifade etmiştir. Şikayetinden vazgeçmiştir. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini, aksi takdirde müvekkilimiz lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın hükümlü kadrosuyla belediyeden temin edilen simit arabasında simit satarak geçimini sağladığı, simit tezgahının da yanında bulunan boş araziyi araç park yeri olarak kullandığı, iş yeri yetkililerinin isteği üzerine sanığın park eden araçları da kontrol ettiği anlatıldı. Suç tarihinde sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun daha önceden tanıdığı Hüseyin Aktürk’ün aracını park ettiği yerden çıkaracağı sırada yanına giderek söz konusu yere bırakmamasını söylediği, Aktürk’ün ‘gevezelik yapma, çok konuşuyorsun’ diyerek aracı çalıştırması için yardım istediği belirtildi. Aracın hareket etmesi sonucu sanığın da araca bindiği ve mağdurun mahallede meydana gelen uyuşturucu olayına karıştığı hususunda sanığı suçladığı belirtildi. ‘Sana fistan giydireceğim’ demesi üzerine bıçaklamış Sanığın tezgahından bıçak alarak cezaevinde yattığını söyleyip ‘al ne yapacaksan yap’ diye bıçağı mağdura uzattığı, Hüseyin Aktürk’ün de ‘sana fistan giydireceğim’ sözüne sinirlenen sanığın bıçakla mağdurun bacağına vurduğu, kaçan mağdurun peşinden giderek yüz ve göğüs bölgesine yumrukla vurduğu, yüzünü kestiği, birden çok kez ayak bölgesine vurduğu, mağdura yönelik ‘öldürürüm seni keserim’ dediği vurgulandı. Sanık hakkında tehdit suçundan verilen beraat kararının onanmasını isteyen savcı, ‘haksız tahrik altında silahla yaralama” suçundan ise hüküm kurulmasını talep etti. ‘Tehdit’ suçundan beraati onandı Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında mağdur Hüseyin Aktürk’e yönelik ‘tehdit’ suçundan verilen beraat kararına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı. Cezaya haksız tahrik indirimi Sanık hakkında “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezasının hükme aykırı olduğunu belirten daire, bu suç yönünden yerel mahkeme tarafından verilen kararı kaldırdı. Sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu’nu önce “silahla kasten yaralama” suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptıran heyet, suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek cezayı 5 yıl 7 ay 15 güne indirdi. Olayın Geçmişi Beykoz’da 2 Mayıs 2018 tarihinde Hüseyin Aktürk ile Mehmet Ali Sadıkoğlu arasında park yeri yüzünden tartışma çıkmış, simit tezgahından bıçak alan Mehmet Ali Sadıkoğlu, Hüseyin Aktürk'ü defalarca bıçaklamış, tekme ve yumruk atarak darp etmişti. Bir döviz bürosuna sığına Hüseyin Aktürk'ün peşinden gelen Mehmet Ali Sadıkoğlu, yerde yatan mağdurun kafasına elindeki bıçakla defalarca vurmuştu. Olayın ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu yargılanan sanık Sadıkoğlu hakkında ilk duruşmada ‘mevcut delil durumu, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığı ve adli kontrol tedbirinin de gereksiz olacağı’ gerekçesiyle tahliye edilmişti. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etmiş, ancak mahkeme tutuklama talebini reddetmişti. Davayı karara bağlayan Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu’nu “haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırmış, “silahla tehdit” suçundan ise beraat kararı vermişti.

