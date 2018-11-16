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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İstimlak edilen köyde yıkım çalışmaları başladı İzle

İstimlak edilen köyde yıkım çalışmaları başladı İzle

-Köyün görüntüsü

Kurtuluş Savaşı Dinamit Samanlık İstimlak Yıkım Çalışmaları 

--Camii ve tarihi çeşme görüntüsü
--Yıkım görüntüleri
--Köy muhtarının açıklamaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan ve kurtuluş savaşında önemli rol üstlenen ve bir süre önce istimlak edilen Çalcağıl köyünde yıkım çalışmaları başladı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Emet Bor İşletmesi sahasında kalan Çalcağıl köyünün başka bir alana taşınması için değer tespiti yapılmıştı. Ev, samanlık gibi yerlerin rayiç bedelleri belirlenip vatandaşlara ödendi ve yıkım çalışmaları başladı.
Osmanlı döneminin izlerini hala taşıyan köyde yıkım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezine beş kilometre uzaklıktaki köyde 27 hanede yaklaşık 60 kişinin yaşadığı köyde dinamitle yapılan çalışmalar yüzünden bir çok ev kullanılamaz hale gelmişti. Köyde yaşayanların tamamına yakını köyü boşaltmıştı. Köyde tarihi çeşme ve Osmanlı desenlerini taşıyan, halen yıkılmayan evler dikkat çekiyor. Çalcağıl köyü Muhtarı Ahmet Özata, yaptığı açıklamada, ''Köyümüz Etibor nedeniyle istimlak alanı içerisinde kalmıştır. Osmanlı döneminden beri var olan köyümüz kurtuluş savaşında da önemli rol oynamıştır. Bor madeni dolayısıyla köyümüz istimlak edilmektedir. Şu anda köyümüzün camiye kadar olan bölümü yıkılmaya başlamıştır. Maden sahası genişledikçe ekmeye devam ettiğimiz tarlalarımızda istimlak devam edecektir. Köyümüzün mezarlığı da yetkililer tarafından belirlenen bir yere alınacaktır. Mezarlık konusunun özellikle takipçisi olacağımın bilinmesini isterim'' diye konuştu.
(YD-EFE)
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