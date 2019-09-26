İstilacı hayvanlar koca ormanı kuruttu...Çözüm bulunamıyor İzle

-Kütahya'daki eski muhtarın önceki açıklamaları



( BURSA - ÖZEL)- Tırtıllar ormanı böyle kuruttu...Kimse 'dur' diyemiyor...Sararan ağaçlar havadan görüntülendi- Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki ormanlık alanda başlayan tırtıl istilası büyüyor, ormanın büyük bölümü kurudu BURSA



- Bursa İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki onlarca hektarlık kayın ormanı tırtıl istilasında. Tırtılların talan ettiği ağaçlar sararırken, havadan kaydedilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi. Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda yaşanan tırtıl istilasının verdiği zarar havadan görüntülendi. Görüntülerde ormanın büyük bölümünün kuruduğu görülüyor. Geçen yıl İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alanda görülen tırtıl istilasının önüne geçilemiyor. Bu yıl da görülen tırtıl türü ormanı adeta istila etti. Yaklaşık 25 hektarlık ormanlık alanda ağaç yaprağı kalmadı. Sadece kayın ağaçlarına zarar veren tırtırların dehşeti havadan görüntüledi. Ormanlık alanın büyük bir bölümünde yeşil renkli görüntüden eser kalmadı görüldü.

Görüntülerde ormanlık alanın büyük bir bölümün kuruduğu öğrenildi. Geçen sene Türkiye'de ilk kez İnegöl'de görülen kayın ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki tırtılın 'Calliteara pudibunda' türü olduğu belirlendi.Yetkililer alanda çalışmalar yapsa da bir türlü baş edemiyor. Tüfekçikonak Mahallesi'nin eski muhtarı Hüseyin Ordu, tırtılların çok kısa bir sürede ormanın büyük bölümüne zarar verdiğini ifade ederek, "Bu böcekler burayı birkaç günde bu hale getirdi. Korktuk. Acaba ne oluyor diye endişelendik. Bu milyonlarca böcek nereden geldi. Helikopterler ile mi atıldı, yoksa doğal mı? Araştırılmasını istiyoruz. İşletme Müdürlüğümüzü durumdan haberdar ettim. Burası araştırılsın gerekirse vatandaşlar olarak yardıma da hazırız. 20 hektarın üzerinde bir alan bir haftada bu hale geldi. Bir ağaçta milyonlarca varlar. Özellikle gece yaprakları yedikleri sesler çok net duyuluyor" dedi.



