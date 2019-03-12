İstiklal Marşına saygı, tekerlekli sandalyeden ayağa kaldırdı

-saygı duruşu esnasında ağlaması

-detay

-istiklal marşı okunurken yanındakinin elini tutması

-röportaj



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde yaşayan Kazım Duman, İstiklal Marşına saygıdan tekerlekli sandalyeden ayağa kalkarak gözyaşları ile okunan marşa eşlik etti. Çiçekdağı İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde ikamet eden Duman, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından düzenlenen seçim bürosu açılışına katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının anons edilmesiyle yanında bulunan kişinin kollarından tutarak ayağa kalkan Duman’ın davranışı sosyal medya hesaplarında ilgi ile takip edildi. Program sonunda açıklamada bulunan bedensel engelli Duman, yüzde 100 oranında engelli olduğunu anlattı. Duman açıklamasında, “Ayağımdan felç oldum. Yüzde 100 engelliyim. Kanser hastasıyım. İlçe Belediye Başkanını desteklemeye geldim. İstiklal Marşını duyunca duygulandım. Ağladım. Normalde ayağa iki kişi ile zor kalkıyorum. İstiklal Marşını duyunca tek başıma kalkabildim. Hasta olduğumda Belediye Başkanımız bize yardımcı olmuştu. Engelleri kaldırdı.”dedi.

(EÖ-AÖ-

