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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı İzle

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı İzle

Vali yardımcısı röp.

Cumhuriyet Anma Töreni Abrin Öğrenciler İstiklal 

-Kuran-ı Kerim okuması
-dua etmeleri
-karanfil bıraklamaları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılında kabri başında anıldı İSTANBUL

- İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ve çok sayıda öğrencinin katıldığı törende Kuran’ı Kerim okunarak, Akif’in mezarına karanfil bırakıldı. İstanbul Valiliği, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü dolayısıyla kabri başında Mehmet Akif Ersoy için anma töreni düzenlendi.
Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti. Tören sonunda ise protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un kabrine karanfil bırakıldı. “Mehmet Akif Ersoy’u anmak için buradayız” Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle andığını ifade eden İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için kabri başındayız. Türkiye Cumhuriyeti kanla, irfanla kurulan bir cumhuriyet. Ve bu cumhuriyetimizin kuruluşunun, istiklalimizin en güzel ifade edildiği marşımız da İstiklal Marşı’mız. Bu günlerde Mehmet Akif’i anmak, gençlikle beraber, öğrencilerimizle beraber ona layık olduğu katkıyı verebilmek için buradayız. Çok yoğun duygularla yazılmış bir marşımız. Allah bir daha istiklal marşını yazdıracak olaylarla, musibetlerle bizleri karşı karşıya getirmesin” diye konuştu.

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