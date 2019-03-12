İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - MARDİN

- Katılımcıların İstiklal Marşı'nı okumasından detaylar - Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Veysel Ertekin’in Kur'an - ı Kerim okuması - 5 yaşında ki Altın Koza Anaokulu Öğrencisi Muhammed Emin Doğru’nun istiklal marşını okuması - Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Murat Akbal'ın günün anlam ve önemine binaen konuşması - Şehit Öğretmen Abdulvahap Yersiz İlkokulu öğrencilerince tiyatro gösterisi - Törenden detaylarİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - Mardin , İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle törenler düzenlendiMARDİN (AA) - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 98. yılı dolayısıyla Mardin ’de tören düzenlendi. Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Valilikçe çeşitli hediyeler verildi. Açılışta Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Veysel Ertekin’in okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Altın Koza Anaokulu Öğrencisi Muhammed Emin Doğru’nun (5 yaşında) okuduğu istiklal marşı ile devam etti.Törende günün anlam ve önemine binaen konuşan Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Murat Akbal, Kurtuluş savaşının ardından halkın ve ordunun moral gücünün artırmak amacıyla milli marş yarışması düzenlendi belirtti. Akbaş, Mehmet Akif Ersoy’un milli marşın para için yazılmasına karşı olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:"Sırat - ı müstakimi şiar edinen şairimiz için ödül sorunun çözümlenmesiyle ortaya istiklal mücadelesi veren bir ulusun kahramanlık destanı çıktı. Bir milletin kendi benliğini bulması, kendi kültür ve medeniyetini tanıması, büyük milli felaketlere uğradığı zaman ortaya çıkan milli kahramanlar sayesinde olur. İşte böyle bir zamanda devleti ebet müddet düşüncesiyle ve bilinciyle geçilen kurtuluş savaşı döneminde ortaya çıkan ilahi kelimetullah üzerinde yaşayan bir önderdir Mehmet Akif. Başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu destanı yazdıran tüm ecdadımızı ve istiklal mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif’i sonsuz rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."Tören, Şehit Öğretmen Abdulvahap Yersiz İlkokulu öğrencilerince hazırlanan “İstiklal Marşı" temalı tiyatro gösterimi ile sona erdi.Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 72. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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