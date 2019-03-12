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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - BİTLİS

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - BİTLİS

- Programdan detaylar - İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın konuşması - Öğrencilerin şiir okumasından detaylarİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılıBİTLİS (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla Bitlis 'te program düzenlendi.
Bitlis Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazılma süreciyle ilgili bilgi verdi.Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:"Milli Eğitim Bakanı bir genelge yayınlar. 500 lira ödül karşılığında bir marşın yazılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ortaya 724 eser çıkmıştır ama bu eserlerin hiç biri kabul edilmemiştir. Mehmet Akif Ersoy'dan bu şiiri yazması istenir ancak ucunda para olduğu için yazmak istemez. Belli ısrarlar üzerine İstiklal Marşı yazılır. 1 Mart'ta Meclis'e gelir. Marş Meclis'te 4 defa okunur ve herkes ayakta alkışlar. Mehmet Akif Ersoy'un kesin şartı vardır. Para almayacaktır."Konuşmanın ardından şiirler okundu, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yarış Saygı Duruşu Kompozisyon Öğretmen Öğrenciler 

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