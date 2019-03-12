İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı - AĞRI

- Günün anlam ve önemini belirten konuşma - 'Akif'i Anlamak' adlı tiyatro oratoryo gösterisi - Genel plan detay - Şiirlerin okunması - Müzik dinletisi Ağrı 'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. AĞRI (AA) - Ağrı Valililiği ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından toplumun farklı kesimlerinin okuduğu ' Ağrı İstiklal Marşını' okuyor videosu izletildi.Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen 'Akif'i Anlamak' adlı tiyatro oraterya ile devam eden programda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.Kentte eğitim gören Afganistan uyruklu öğrenci Nilaufar Ahmedi'nin İstiklal Marşı'nı okuması duygu dolu anlar yaşattı.Afgan öğrenci resmettiği Türk bayrağı ve Vali Süleyman Elban portresini İl Milli Eğitim Müdürü M. Faruk Tekin ile Vali Elban'a hediye etti.Program müzik dinletisinin ardından şiir, kompozisyon ve resim dallarında öğrencilere verilen ödüllerle sona erdi.Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkül, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Ağrı Barosu Başkanı Avukat Salih Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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