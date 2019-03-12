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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - KİLİS Haberi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - KİLİS Haberi

- Törenden detaylarİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - Malatya, Kilis , Şanlıurfa ve Gaziantep'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendiKİLİS (AA) - Malatya, Kilis , Şanlıurfa ve Gaziantep'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Kilis 'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mübeccel - Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinden Gözde Ay'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından öğrenciler, Mehmet Akif' Ersoy'u anlatan şiirler okudu.Program, öğrenciler tarafından hazırlanan "Akif" adlı oyun sahnelenmesi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle sona erdi.Etkinliğe Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yarış Öğretmenler Öğretmen Sivil Toplum Öğrenciler 

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