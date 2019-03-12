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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - GAZİANTEP Haberi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - GAZİANTEP Haberi

- Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ne ait detaylar - İstiklal Marşı'nın okunması - Mehmet Akif Ersoy'u tanıtım konuşması - Şiir ve Müzik dinletisi - Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Korkma" adlı oyun gösterisiİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep 'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendiGAZİANTEP (AA) - Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep 'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Gaziantep 'te Şehitkamil Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatan gösteri sunuldu. "Çanakkale Şehitlerine" ve "Bülbül" adlı şiirlerinin okunduğu programda, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.Anma töreni kapsamında Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Korkma" adlı oyun ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtalık sunumu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Etkinliğe, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Şefik Atak, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları da katılı.Tören sonunda Gül, programı hazırlayan lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Lise Öğrenci Öğrenciler Kışla 

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