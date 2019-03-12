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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - ADIYAMAN

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - ADIYAMAN

- İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü - Saygı duruşu - İstiklal Marşı'nın okunması - Minik öğrencinin İstiklal Marşını okuması - Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ün konuşmasıİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yaptığı konuşmada, bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'nın şairi, Türkiye'nin ilim ve sanatında önemli bir yere sahip olan Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir arada olduklarını söyledi.

Alagöz, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönem ve şartlar göz önüne alındığında her taraftan kuşatılan milletin istiklal için şahlanışını gördüklerini vurguladı.Konuşmaların ardından öğrenciler, şiir okudu.Sümer Anaokulu öğrencisi Muhammed Enes Şimşek tarafından İstiklal Marşı okundu.Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Programa, Vali Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Saygı Duruşu Kompozisyon Sivil Toplum Öğrenciler Bağımsızlık 

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