İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - HAKKARİ
- Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programdan genel ve detay görüntü - Vali İdris Akbıyık'ın konuşması - Programda bir öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuması ve müzik dinletisinden görüntü Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
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