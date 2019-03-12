İstiklal Marşı'nın 98. yıl dönümü - HAKKARİ

- Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'ndeki Etkinlikten detay - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'in Konuşması - Gölge Oyunu'ndan Detay - Sahnelenen tiyatrodan detay - Öğrencilerin şiir okumasından detayİstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılıHAKKARİ (AA) - Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezin'nin konferans salonunda 5 Mayıs İlkokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değindi.Ardından öğrenciler şiir okudu, "Kurtuluş Savaşı ve Milli Değerlerimiz" adlı gölge oyunu sahnelendi.Program, "Milletin Sesi" tiyatro gösterisiyle son buldu.Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
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