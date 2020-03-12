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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Marşı’nın 41 mısrasını 41 kişiyle okudular

İstiklal Marşı’nın 41 mısrasını 41 kişiyle okudular

Hazırlanan videodan detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Sosyal Medya Öğrenciler İstiklal 


- Erzurum’un Tortum ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçede bulunan 7’den 70’e her kesimden vatandaş İstiklal Marşı'nın mısralarını seslendirdi. 41 mısradan oluşan milli marşı toplam 41 kişi okudu.Erzurum’un Tortum ilçesinde İstiklal Marşı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle Tortum Belediyesi tarafından düzenlenen video sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla Tortum'da 7’den 70’e herkes İstiklal Marşı’nı seslendirdi.Belediye başkanının, öğrencilerin, esnafın ve çiftçilerin okuduğu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını farklı kişilerle seslendirilerek günün anlamına değinildi. 41 Mısra’nın farklı 41 kişiye okutulduğu istiklal marşı videosuna hem sosyal medyada hem de izleyiciden büyük destek aldı.Projeyi gerçekleştiren Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü nedeniyle bugünü yad etmek anlamında güzel bir proje olsun istedik. Halktan ve her kesimden vatandaşlarımıza bu projede yer vermeye çalıştık. Bu projeyle aynı zamanda İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u anmış olduk. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

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