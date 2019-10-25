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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

İstiklal Caddesinde şüpheli paket alarmı

Olay yerinden görüntü

Polis Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Ekiplerden görüntü
-Çantadan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Güvenlik önleminden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Paniğe neden olan çantadan elbise çıktı İSTANBUL

- İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta paniğe neden oldu. Caddeyi kapatan polis ekipleri, yaptığı incelemede çantada elbise olduğunu belirledi. Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde unutulan çanta vatandaşlarda paniğe neden oldu. Çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için, çantanın olduğu bölgeye şeritler çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesinde bulunan turistler ise alternatif sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çantada elbise olduğu anlaşılınca, ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.
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