İstiklal Caddesinde kadına şiddet protestosunda gerginlik

-Kadınlardan görüntü

-Gergin anlardan görüntü

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( İSTANBUL - 2) İSTANBUL



- İstiklal Caddesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlarla polis arasında gergin anlar yaşandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve dayanışma Günü nedeniyle çok sayıda vatandaş Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesinin girişindeki Tünel’de bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla yürümek isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Galatasaray Meydanına girmek isteyen grupla polis ekipleriyle kadınlar arasında gergin anlar yaşandı. Polislerle kadınlar arasında yaşanan gergin anlarda ekipler biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. (MB-

