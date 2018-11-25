Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde kadına şiddet protestosunda gerginlik

İstiklal Caddesinde kadına şiddet protestosunda gerginlik

Ekiplerden görüntü

Biber Gazı Polis Protesto Kadına Şiddet Polis Ekipleri 

-Kadınlardan görüntü
-Gergin anlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

- İstiklal Caddesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen kadınlarla polis arasında gergin anlar yaşandı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve dayanışma Günü nedeniyle çok sayıda vatandaş Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesinin girişindeki Tünel’de bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla yürümek isteyen kadınlara polis ekipleri müsaade etmedi. Galatasaray Meydanına girmek isteyen grupla polis ekipleriyle kadınlar arasında gergin anlar yaşandı. Polislerle kadınlar arasında yaşanan gergin anlarda ekipler biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. (MB-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı