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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı

polis bariyerleri

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-insanların bariyerlerde bekleyişi
-güvenlik önlemleri
-detaylar

( İSTANBUL )- İstiklal Caddesi'ne girişler polis bariyerleriyle kapatıldı İSTANBUL

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılacak olan yürüşüş öncesinde İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar polis bariyerleri ile kapatıldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan Caddede yürüyüş yapılmasına izin verilmeyeceği kadınların farklı bir bulvara yönlendirileceği öğrenildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yürüyecek olan kadınların farklı bir bulvara yönlendirilecekleri öğrenildi. Polis ekipleri İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokakları bariyerler ile kapattı. Caddeye yayaların ve araçların giriş yapması izin verilmiyor. Cadde ve çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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