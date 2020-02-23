İstiklal Caddesi’ndeki iş yeri yangını paniğe neden oldu

-Turistlerin cep telefonları ile yangın söndürme çalışmalarını çekmesi

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( İSTANBUL )-Turistler İstiklal'deki yangını çekmek için sıraya girdi İSTANBUL



- Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonları kaydedip ile canlı yayın yaptı. Yangın saat 09.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı iş yerinin 3’üncü katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Birçok yerli ve yabancı turist cep telefonları ile söndürme çalışmasını telefonları ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



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