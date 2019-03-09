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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

İstiklal Caddesi'nde saniyelerle ölümden kurtuluş kamerada

-Güvenlik kamerası-

Kamera 

-Yere düşen parçalardan görüntü
-olay yerinden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Galatasaray Meydanı'nda bulunan bir binanın 7. kat penceresindeki mermer aşağı düştü İSTANBUL

- İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda bulunan bir binanın 7. kat penceresindeki mermer aşağı düştü. Mermerin düştüğü yerden saniyeler önce geçen bir kadın, ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda yaşandı. Meydana bakan 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki mermer koparak her gün binlerce insanın yürüdüğü İstiklal Caddesi'ne düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kadının saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde binanın önüne gelen bir kadın, burada bir süre duraklıyor. Kadın binanın önünde ayrıldıktan saniyeler sonra mermer blok aşağıya düşüyor.
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