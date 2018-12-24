- İstiklal Caddesi'nde noel kutlaması

-Şarkılar eşliğinde yürünmesi

-Noel Babanın hediye dağıtması

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- Rum Cemaati’nin geleneksel noel etkinliği “Kalanda” İstiklal Caddesi'ne kutlandı İSTANBUL



- İstanbul’daki Rum cemaatinin geleneksel Noel etkinliği “Kalanda” bu yıl İstiklal Caddesinde kutlandı. Noel şapkaları giymiş, ellerinde çeşitli enstrümanlar bulunan Rum cemaati üyeleri, Özel Zoğrafyon Rum Lisesi önderliğinde toplandı. Hep beraber İstiklal Caddesi'nde gezen Rum cemaati üyeleri, “Kalanda” adı verilen Noel Şarkılarını söyledi.



İstiklal Caddesi’nden geçen insanlara küçük noel hediyeleri ikram eden gruba vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Meraklı bakışlar eşliğinde Noel şarkılarının yanı sıra Türkçe şarkılarda söylenerek beraberlik mesajı verildi.

Noel hediyesi alan yerli ve yabancı vatandaşların mutluluğu da kameralara yansıdı. Etkinlik, İstiklal Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğuna varılmasıyla son buldu. (OY-ÖFA

