İstiklal Caddesi'nde kadınların yürüyüşü başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce kadının yürüyüşü başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşe başladı.

Kadınlar şiddetin, tecavüzlerin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar atıyor. Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.

