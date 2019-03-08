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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesi'nde kadınların yürüyüşü başladı

İstiklal Caddesi'nde kadınların yürüyüşü başladı

yürüyüşten görüntüler

Ayetler Polis Kadın Cinayetleri Polis Ekipleri Cinayet 

-solanlar ve pankartlar
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yüzlerce kadının yürüyüşü başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yüzlerce kadın müzik eşliğinde dans ederek yürüyüşe başladı.
Kadınlar şiddetin, tecavüzlerin ve kadın cinayetlerinin son bulması için sloganlar atıyor. Ellerinde dövizler taşıyan kadınların yürüyüşü yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.
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