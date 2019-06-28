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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu İzle

İstiklal Caddesi’nde “istikbal” kuyruğu İzle

Okul önünden başlayan kuyruk

İstikbal Çekiliş Toplantı Öğrenciler Kura Çekimi 

-İstiklal’e uzayan kuyruk
-Röportajlar
-Vatandaşların tepkisi
-Yukarıdan oluşan kuyruk
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Galatasaray İlkokulu’na kura ile alınacak 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yaptı- İstiklal Caddesi üzerinde uzun kuyruk oluştu İSTANBUL

- Beyoğlu’ndaki Galatasaray İlkokulu’nda öğrenim görecek 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yapınca oluştu. Uzun insan kuyruğunu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında Galatasaray İlkokulu için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 öğrenci alınacak. Bu kapsamında ilkokul, 60-66 ile 66-84 aylık arasındaki çocuklar için başvuruları kabul etti. Sabah saatlerinde veliler çocuklarıyla beraber kura çekimi için Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasına geldi. Ancak başvurular beklenilenden fazla olunca okul girişinden başlayan kuyruk, İstiklal Caddesi’ne taştı. Cadde üzerindeki uzun insan kuyruğunu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Neredeyse Taksim Meydanı’na uzanan “İstikbal” kuyruğu kameralar tarafından görüntülendi. Ön kayıtlar 1 ile 3 Temmuz arasında olacak Öte yandan Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde piyango yöntemiyle çekiliş yapılacak. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün web sitesinde yayımlanacak ve ön kayıtlar 1-3 Temmuz’da alınacak. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 28 Haziran’da düzenlenecek toplantıda bildirilecek. Ön kayıt süresi bitiminde kontenjanın dolmaması halinde başvuru listesindeki adaylar arasında 4 Temmuz saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi olacak. Bu öğrencilerin ön kayıtları 5 Temmuz’da alınacak.
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