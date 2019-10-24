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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde ceset şoku İzle

İstiklal Caddesi’nde ceset şoku İzle

Ölü bulunan şahıs

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemeleri
-Vatandaşların incelemeleri
-Polis ekiplerinin önlemi
-Cesedin incelenmesi
-Üstünün örtülmesi
-Sedyeyle ambulansla kaldırılması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Taksim İstiklal Caddesi'nde “Mayk” lakaplı evsiz adam ölü bulundu İSTANBUL

- Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın önünde erkek bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Üstünde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın çevre esnaf tarafından “Mayk” lakabıyla tanındığı öğrenildi. Olay, saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde yürüyen erkek bir şahıs, saat 06.00 sıralarında ünlü bir kahve zincirinin olduğu kafeteryanın önüne geldi. Burada bir süre daha oyalanan şahıs ardından kafeteryanın merdivenlerine oturdu. Sabah saatlerinde kafeterya çalışanları şahsın uzun süre merdivenlerde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Bunun üzerine ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın öldüğünün belirlenmesinin ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında şahsın cesedi ambulansa konuldu. İncelemelerde üzerinde darp ve cebir izin rastlanmayan şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan inceleme sonrasında kesinleşecek. Öte yandan üzerinde kimlik çıkmayan 40 yaşlarındaki şahsın, İstiklal Caddesi esnafı tarafından tanındığı, lakabının ise “Mayk” olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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