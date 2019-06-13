Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Caddesi’nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor İzle

İstiklal Caddesi’nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor İzle

Köpekten görüntü

Köpek Gezin Sempatik 

-Sahibi ile gezinirken görüntü
-İstiklal Caddesinden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstiklal Caddesi’nde sahibi ile birlikte dolaşan Pomeranian cinsi köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor. Özel arabasıyla gezen ‘Pamir’ isimli köpek sergilediği sempatik tavırlarla İstiklal Caddesi’nde ilgi odağı oldu. Pomeranian cinsi olan ve süs köpekleri olarak bilinen bu köpek İstiklal Caddesi’nde ilgi odağı oldu. Sahibi ile birlikte İstiklal Caddesi’nde arabasıyla gezinen ve ismi ‘Pamir’ olan bu köpeği görenler arkalarını dönüp bir daha bakıyor. Sahibi tarafından arabasıyla İstiklal Caddesi’nde gezinen 1,5 yaşındaki Pamir sergilediği sempatik tavırlarla ilgi odağı oldu.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Ana Beatriz Barros'un Ayyıldız SevgisiAna Beatriz Barros'un Ayyıldız Sevgisi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı