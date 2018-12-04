İstihbarat tespit etti, karı-kocalar saklandıkları FETÖ'nün gaybubet evinde yakalandı

-Polisler arasında yürümeleri

-Adliye binasına girişleri

-KOM Şube Müdürlüğü yazısı

-Emniyetin dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gaybubet evlerinde saklanan 2 ayrı karı-koca polisin operasyonuyla yakalandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları tespitler doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinin Yenimahalle'de bulunan gaybubet evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, Bank Asyada arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtlarının olduğu, Ankara'da 'emniyet mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu değerlendirilen İsmail Ç. ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı olduğu, Bank Asya'da arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan eşi Yasemin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yine istihbarat birimlerinin tespiti sonucu bir başka gaybubet evine yaptıkları operasyonda FETÖ/PDY soruşturmasında Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 4 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan, 'Ağrı il eğitim danışmanı ve askeri mahrem yapı' içerisinde olduğu şeklinde bilgiler olan Semih T. ve Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen eşi Ayşe T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 ayrı karı-koca bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

