Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstihbarat tespit etti, karı-kocalar saklandıkları FETÖ'nün gaybubet evinde yakalandı

İstihbarat tespit etti, karı-kocalar saklandıkları FETÖ'nün gaybubet evinde yakalandı

Gaybubet evinde yakalanan karı-kocaların polis aracından inmeleri

Polis Aracı Akalan Yakalama Kararı İstihbarat İstihbarat Birimleri 

-Polisler arasında yürümeleri
-Adliye binasına girişleri
-KOM Şube Müdürlüğü yazısı
-Emniyetin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gaybubet evlerinde saklanan 2 ayrı karı-koca polisin operasyonuyla yakalandı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları tespitler doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinin Yenimahalle'de bulunan gaybubet evine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, Bank Asyada arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtlarının olduğu, Ankara'da 'emniyet mahrem hizmetler' yapılanmasında olduğu değerlendirilen İsmail Ç. ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan 2 ayrı ByLock abonelik kaydı olduğu, Bank Asya'da arttırılan hesabının olduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan eşi Yasemin Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yine istihbarat birimlerinin tespiti sonucu bir başka gaybubet evine yaptıkları operasyonda FETÖ/PDY soruşturmasında Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, 4 ayrı ByLock abonelik kaydı bulunduğu, FETÖ/PDY'ye müzahir şirketlerde sigorta kayıtları olan, 'Ağrı il eğitim danışmanı ve askeri mahrem yapı' içerisinde olduğu şeklinde bilgiler olan Semih T. ve Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen eşi Ayşe T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 ayrı karı-koca bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı