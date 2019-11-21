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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü Haberi

İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü Haberi

Cenazenin araçla gelişi

Alabalık Sivil Toplum Kuvvet Komutanları İstihbarat Kanser Hastalığı 

-Cenaze namazı
-Mersin Valisi Ali İhsan Su yanında Tümgeneral Ali Serin ve solunda babası Musa Serin
-Cenaze namazının kıldırılması
-Defin işlemleri için cenazenin omuzda taşınması
-Tümgeneral Ali Serin ve yakınlarının taziyeleri kabulü

( MERSİN )- Serin'in 80 yaşındaki annesi Leyla Serin hayatını kaybetti MERSİN

- Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin, Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.
Tümgeneral Ali Serin'in annesi Leyla Serin (80) yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Acı haberle birlikte Tümgeneral Ali Serin, Erdemli'ye gelerek cenaze işlemleriyle bizzat ilgilendi. Serin, cenazenin defnedileceği Türbe Mezarlığına babası Musa Serin ile birlikte geldi. Cenaze namazı Erdemli Müftü Vekili Muhammet Devlet tarafından kıldırıldı. Defin işlemlerinin ardından da Tümgeneral Ali Serin yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, Erdemli ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.
Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları çelenk göndererek taziyede bulundu.
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