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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İşten çıkarılması patrona pahalıya patladı...İşten çıkarılan öfkeli kadın iş yerine ve otomobillere böyle zarar verdi İzle

İşten çıkarılması patrona pahalıya patladı...İşten çıkarılan öfkeli kadın iş yerine ve otomobillere böyle zarar verdi İzle

Güvenlik kamerası

Polis Salar Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Şahsın gelişi
-taş atması
-İş yeri çalışanı ile röp.
-Camdan detaylar

( SİVAS -ÖZEL-HD) SİVAS

- Sivas'ta işten çıkarılmasına kızan kadın iş yerine ve iş yerine ait araçlara zarar verdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Ata Sanayi içerisinde bulunan ekmek satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinden birkaç gün önce çıkarılan H.A. iş yerine gelerek taşlarla iki otomobile zarar verdi. Çevreden bulduğu taşlarla iş yerinin camlarını da kıran kadın yaklaşık bin 500 liralık zarara yol açtı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz yaşanan olayın ardından H.A. akşam saatlerinde tekrar aynı yere geldi. İş yerine tekrar zarar vermek isteyen H.A.'ya polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İş yeri çalışanlarından Fikret Erdoğan kadının işten çıkarılması üzerine iş yerine gelerek yaptıklarını doğru bulmadığını ve nankörlük yaptığını belirterek, "Gelmiş buraya şirketten çıkardılar diye fırının camlarını kırıp gitmişler. Camların hepsini kırmış ve bazı fırınlara ait arabaların camlarını kırıp zarar vermiş. Araçların da birkaçına zarar vermiş. İşten çıkarıldı diye bunalıma girmiş ve gelmiş bunları yapmış. Yaklaşık olarak zararımız bin 500 lira civarında. Polis ekipleri gelip tutanak tuttu ve patronumuzun da davacı olacağını düşünüyorum. Yapılanı hiç doğru bulmuyorum ekmek yediği yere nankörlük yapıyor. Öyle şey mi olur beni de çıkartmış olsalar ben de mi gidip camları kırıp zarar vereyim" dedi.

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