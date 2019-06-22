Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı - KOCAELİ İzle

İşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı - KOCAELİ İzle

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden görüntüler - Zanlının adliyeye sevk edilmesiİşten çıkarılınca iki iş arkadaşını yaraladı - Kocaeli 'de bir kişi, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde bir kişi, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu 2 iş arkadaşını tabancayla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir şirkette çalışan Ş.Y. (34), kavga etmesi nedeniyle işten çıkarıldı.Bunun üzerine Ş.Y, Döngel Mahallesi'ne giderek işten çıkarılmasında payı olduğunu düşündüğü A.C'ye (56) tabancayla ateş açtı ancak isabet ettiremedi.Olaydan sonra kaçan Ş.Y, çıkarıldığı şirkete giderek işçi otoparkında beklemeye başladı.
Vardiya değişiminde Ş.Y, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu A.C. (39) ve R.Ç'ye (27) tabancayla ateş açarak yaraladı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından kaçan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aynı ilçede Aşağı Yuvacık Mahallesi'nde gözaltına alındı.Şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul ettiği, söz konusu kişilerin işten çıkarılmasına rol oynadıkları için psikolojisinin bozulduğunu ifade ettiği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlk Müdahale Psikoloji Uttu 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı