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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

Belediye binası önünde görüntü

Şehit Yakınları Yerel Seçimler Mobbing Şehit Aileleri Yerel Seçim 

-Açıklamalar
-Gruptan görüntü

( VAN ) -- Şehit aileleri:- “Kayyum ataması bizler için güvence oldu” VAN

- Van’da HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atama kararına destek verdi. Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman öncülüğünde, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 koduyla işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulvahap Şipi isimli şehit çocuğu, kayyum atamasının işten çıkarılan şehit ailelerine umut olduğunu belirtti.
31 Mart seçimleri sonrası HDP’li belediyede kendilerine mobbing uygulandığını, sonrasında görev yerlerinin değiştirildiğini ve ardından işten çıkarıldığını ifade eden Şipi, “Şehit çocuğu olduğumuz için bizi rencide edecek zarar görmemiz istendi. Daha sonra iyi niyeti suistimal diye bir kodla iş haklarımızı feshettiler. Şu an ne bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatımızı alabiliyoruz. Biz şehit aileleri olarak bu şekilde mağdur olduk. Kayyum ataması bizler için bir güvence oldu. HDP onlara dokunamayacak ve kayyum ise onları koruyacaktır” dedi.
3 kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar ise, kayyum atamasının işten çıkarılanlar için bir umut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti. (YLM-MSA-Y)
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