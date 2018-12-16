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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İşten atılan işçilerden halaylı protesto

İşten atılan işçilerden halaylı protesto

İşten atılan işçilerden detay

Alışveriş Market Protesto Basın Açıklaması Allah 

-Yürüyüşten detay
-İşçilerin delirdik diyerek halay çekmesi
-Hasan Kaya'nın konuşması
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkarılan çalışanlar durumu protesto etmek ve haklarını almak için eylem gerçekleştirdi. Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubelerinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen çalışanlar yürüyüş düzenledi.
Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan işçiler, market zincirine ait Barış Bulvarı’ndaki markete kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan işçiler, ardından şarkılar eşliğinde oynayıp halay çekti. İşçiler, “Yıllarımızı verdik, tazminatları alamadık, kafayı yedik, delirdik” diyerek oynamalarının sebebini anlattı. İşçiler adına konuşan Hasan Kaya, “Biz burada haklarımızı almak için oynadık. Haklarımızı kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah yakın zamanda haklarımızı alacağız. Biz bu davaya inandık, sonuna kadar da bu davanın arkasından gideceğiz” dedi.
Grup, basın açıklaması ve halayın ardından olaysız şekilde dağıldı.
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