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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

- İşte zehirlenmeye neden olan otlar

Otların fotoları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Borat 


- İstanbul'da ıspanak demetleri arasına karışarak zehirlenmeye neden olan otların fotoğrafı ortaya çıktı. İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve 44 kişinin zehirlenmesine neden olan otlar tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yaptıkları incelemede, ıspanak demetleri arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Laboratuvarlarda yapılan testlerde zehirlenmeye neden olan yabancı otların fotoğrafı da ortaya çıktı. (ÖFA
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