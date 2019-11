İşte Trakya’nın fidan fabrikası

-- Orman işçilerinden detay görüntüler

- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Trakya’nın tamamına dağıtacağı 340 bin adet fidan, Kırklareli Lüleburgaz ve Demirköy Orman Fidanlık Müdürlüğü’nden dağıtılmaya başlandı. Her gün 5-6 kamyon dolusu fidan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 11 Kasım saat 11.11’de ağaçlandırmanın yapılacağı alanlara gönderiliyor. Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü Hikmet İhtiyar, “Yaklaşık 340 bin adet fidan pazartesi toprakla buluşmaya başlayacak. Halkımızın çok yoğun ilgisi var. Milletimize teşekkür ederiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasıyla 11 Kasım saat 11.11’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Trakya’nın da dört bir yanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Trakya genelinde bir günde yaklaşık 340 bin fidan toprakla buluşmaya başlayacak. Mart ayına kadar devam edecek kampanya kapsamında fidan dikimleri bu ayın sonuna kadar devam edecek 70 bin metrekare 5 milyon fidan Dev kampanya öncesinde orman işçilerinin harıl harıl çalıştığı fidanlıkta her gün binlerce fidan kamyonlara yüklenerek fidan dikiminin yapılacağı illere gönderiliyor. Yaklaşık 70 bin metrekare üretim alanı olan Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde aynı anda toplam 5 milyon adete yakın orman fidanı üretilebiliyor. Lavantadan meşeye, cevizden bademe kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünün yer aldığı fidanlıkta, bu fidanların büyük bir çoğunluğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a gönderilmeye başlandı. “Proje büyük ilgi gördü” Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürü İhtiyar, “Bakanlığımızın bu projesi kamuoyunda çok destek aldı. Bu konunun halk nezdinde de kabul görmesi bizleri çok mutlu etti. Çünkü bizim ürettiğimiz fidanların toprakla buluşmasından çok mutluyuz” diye konuştu.

11.11’de toprakla buluşacaklar Trakya’da fidan dikimine ilginin çok büyük olduğunu belirten İhtiyar, “Trakya’da özellikle çok kısa bir sürede, internet sitesinden vatandaşlarımız bu fidanları sahiplendi. Hatta Edirne ilimizde çok daha fazla alan açtık. Yaklaşık 350 bin adet fidan Trakya’da pazartesi günü toprakla buluşacak” ifadelerini kullandı. Kamyonlarca fidan gönderiliyor İhtiyar, kampanya kapsamında çalışmalarının günler öncesinden başladığını ve orman işçilerinin günlerdir çok yoğun bir tempoyla fidanları kamyonlara yüklediğini kaydetti.

İhtiyar, “Bu fidanlar şu anda fidanlığımızda araçlara yükleniyor. Lüleburgaz ve Demirköy fidanlığımızda her gün yaklaşık 5-6 kamyon fidanı 3 ilimize naklediyoruz. 300 bini geçti. 340 bin fidana oluştu. Bunun yanı sıra Edirne’de 200 bine yakın fidan talebi oluştu. Bunlar da bu hafta içinde sahalara nakledilecek ve pazartesi peyderpey dikilmeye başlanacak” dedi.

Mart 2020’ye kadar sürecek İhtiyar, kampanyanın başlangıç tarihinin 11 Kasım 2019 saat 11.11 olduğunu ancak, fidan dikimlerinin Mart 2020’ye kadar devam edeceğini bildirdi. İhtiyar, “11 Kasım milattır. Bu 3 saat içerisinde halkımızın çok yoğun bir talebi var. Fidanları okullarımızda askeri birliklerimizde, kamu kurumlarımızda, ormanın uygun görüldüğü alanlarda halkımızı fidan dikmeye davet ediyoruz. Yaklaşık 350 bin fidanın büyük çoğunluğu tüplü fidan. Dolayısıyla mevsim itibariyle kaplı fidan dikimi oldu. Bunları toprakla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Bölgeye göre fidan dikilecek Her bölgede farklı fidan türünün dikileceğini söyleyen İhtiyar, Lüleburgaz’da ağırlıklı olarak yapraklı fidan dikeceklerini kaydetti.

İhtiyar, “Yöreye uygun fidanları dikmeye çalışıyoruz. Mezarlığa selvi, proje sahalarına fıstık çamı dikmeye çalışıyoruz. Yol boylarına yapraklı fidanlar dikmeye çalışıyoruz. Ama Lüleburgaz bölgemizde daha çok yapraklı fidan dikilecek. Bunlar ceviz, badem, dut, kestane, ıhlamur, akçaağaç gibi ağaç olacak. Bölgemize uygun ne varsa onu dikeceğiz” dedi.





