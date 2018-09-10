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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İşte rehin alınan o kadın Haberi

İşte rehin alınan o kadın Haberi

Kadının okuldan çıkışı

Hastane Rehin Müzakere Trol 

-detaylar

( İSTANBUL ) -- Rehin alınan kadın okuldan hastaneye götürülürken görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul Pendik’te bir lisede rehin alınan kadın kurtarıldı. Kurtarılan kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken görüntülendi. Pendik’te öğlen saatlerinde Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde nişanlısı tarafından rehin alınan kadın hastaneye götürüldü. Saatlerce nişanlısı Uzman Erbaş Umut Kaya tarafından tuvalette rehin alınan kadın, müzakerecilerin çalışmalarının ardından kurtarıldı. Umut Kaya, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Genç kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken görüntülendi. ( HK-
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