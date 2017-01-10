İşte Gaziantep Emniyeti önündeki çatışma anları Haberi



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Bir vatandaşın olay yerinde kayda aldığı görüntülerde, silah sesleri, panik halinde koşan siviller ve silahlı güvenlik görevlileri görüldü.



