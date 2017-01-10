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10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
İşte Gaziantep Emniyeti önündeki çatışma anları Haberi

İşte Gaziantep Emniyeti önündeki çatışma anları Haberi

Gaziantep'te bir vatandaşın cep kamerasından, çatışma sırasında yaşanan panik anları kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü 


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir vatandaşın olay yerinde kayda aldığı görüntülerde, silah sesleri, panik halinde koşan siviller ve silahlı güvenlik görevlileri görüldü.

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