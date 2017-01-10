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10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
İşte Gaziantep Emniyeti önündeki çatışma anları
Gaziantep'te bir vatandaşın cep kamerasından, çatışma sırasında yaşanan panik anları kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği bölgede bir canlı bombanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bir vatandaşın olay yerinde kayda aldığı görüntülerde, silah sesleri, panik halinde koşan siviller ve silahlı güvenlik görevlileri görüldü.