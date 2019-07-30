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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbullulara yağmur sürprizi Haberi

İstanbullulara yağmur sürprizi Haberi

Islanan vatandaşlar

Üst Geçit Yağan 

-Kafalarına çanta ve poşet koyanlar
-Trafikten görüntü
-Yağmur detay
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beklenmeyen yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan çantaları ile korunmaya çalışırken, bazıları da üst geçitlerin altında bekledi. Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi. İstanbul’da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı semtlere yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar ıslanmamak için ellerinde bulunan eşyaları ve çantalarını kafalarına koyarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise, yağmur nedeniyle üst geçitlerin altında bekledikleri görüldü.
Aniden yağan yağmur nedeniyle E-5 karayolunda da trafik meydana geldi.
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