İstanbullular Sarayburnu Sahili'nde güzel havanın tadını çıkardı

-Denize girenler

-Vatandaş röportajlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Hafta sonu tatilini evde geçirmek istemeyen İstanbullular Sarayburnu Sahili'nde deniz havasının tadını çıkardı. Sahile gelen vatandaşlar, denize girerek serinledi. Hafta sonu tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, sahillere koştu. Sarayburnu Sahiline gelen vatandaşlar, denize girerek serinleme imkanı buldu. Serin sulara atlayan vatandaşlar, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar ile balık tutarak vakit geçirmeyi tercih etti. Güzel havanın tadını çıkaranlar sahilde havlusunu serip güneşlendi. Sarayburnu sahilinde balık tutan Özkan Zengin, “Hafta içinin stresini atıyoruz. Hafta sonunu değerlendirerek balık tutuyoruz. Güzel balıklar var. İstanbul’da yapabileceğimiz aktivitelerden biri balık tutmak. Hobi olarak değerlendiriyoruz. İnsanlar da güneşi gördüğü için denize giriyorlar” dedi.



