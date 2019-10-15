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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbullular güne sis ile uyandı

İstanbullular güne sis ile uyandı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL - ÖZEL)-Etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi İSTANBUL


- İstanbullular bu sabah güne sisle uyandı. Anadolu Yakasında sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. İstanbul’da bu sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar, yoğun sis ile karşılaştı. Anadolu Yakasında bazı bölgelerde etkili olan sis, görüş mesafesini oldukça azalttı. Yüksek binaların çatılarının sisin içerisinde kaldığı görüldü.
Etkili olan yoğun sis drone ile havadan görüntülendi.
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