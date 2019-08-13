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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbullular Eminönü iskelesine akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbullular Eminönü iskelesine akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi

Havadan yoğunluk görüntüsü

Yarış Adala 

-Vatandaş röp
-Aktüel görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Kurban Bayramı’nda İstanbul’da kalan şehir sakinleri ve turistler bayramın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilerek soluğu Eminönü Sahili’nde aldı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülenirken vapurlara binmek isteyen çok sayıda vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş ile kente gelen turistler Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi’ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Bayram boyunca ücretsiz olan şehir hatları ve adalar vapurunu kullanmak isteyen vatandaşlar iskele noktalarında yoğunluk oluşturdu. Trafik ışıklarından karşıya geçmek için saniyelerle yarışan vatandaşlar uzun kuyrukların oluştuğu vapura binerek güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde ailesiyle oturmayı tercih ederken bazıları için adalara gitmeyi tercih etti. Öte yandan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. İskele önünde oluşan uzun kuyruklar görüntülere yansıdı. “Seferlerin ücretsiz olması sebebiyle yoğunluk oluyor” Ailesiyle birlikte adalar vapurunu bekleyen Veysel Dilsiz, “ Adalar vapurunu bekliyoruz, yaklaşık 1 saat bekleyeceğiz anca sıra geliyor. Tabi bayram yoğunluğu var. Seferlerin ücretsiz olması sebebiyle haliyle yoğunluk oluyor ve ciddi talep var. Hava da güzel beklemeye devam ediyoruz. Bütün adaları gezmek için evden çıktık” dedi.

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