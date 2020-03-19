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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

İstanbullular balkona ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı

Alkış görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağlık Çalışanları Kışla 


- İstanbullular saat 21.00’da balkonlara ve pencerelere çıkarak alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek için İstanbullular saat 21.00’da balkonlar ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi. Sosyal medyada yayılan etkiyle, İstanbullular bir dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı.
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