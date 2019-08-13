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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbullular akın etti plajlar dolup taştı Haberi

İstanbullular akın etti plajlar dolup taştı Haberi

Denizden detaylar

Yüzme Boğulma Tehlikesi Jandarma Bayram Tatili Alabalık 

-Dalgalardan detaylar
-Jandarmadan detaylar
-Röportaj
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Dalgalar nedeniyle jandarmadan ‘İleri gitmeyin’ uyarısı TEKİRDAĞ

- Kurban Bayramı tatili nedeniyle Tekirdağ sahilleri tatilci vatandaşlarla doldu taştı. Tatilciler dev dalgalara rağmen denize girip serinlemenin keyfini çıkarırken jandarma ekipleri de ‘Çok ileri gitmeyin’ uyarısı yaptı. Kurban Bayramı tatili sebebiyle İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın akın gelen tatilcilerden dolayı Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalara rağmen denize girip bayram tatilinin keyfini çıkarıyor. Jandarma sahilde uyarı yaptı Dalgalara rağmen deniz tıklım tıklım tatilci vatandaşlarla dolup taşarken, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dalgalar nedeniyle ‘İleriye ve uzağa gitmeyin’ uyarısında bulunuyor. "Bütün İstanbul buraya akın etti" Tatilciler Fatih Şeker gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz 7-8 kişi İstanbul Esenler’den geldik. Kumbağ, Tekirdağ’ın en güzel yerlerinden biri. Çok kalabalık ve yoğun. Bütün İstanbul buraya akın etti. O yüzden eğlenmeye ve yüzmeye geldik. İleriye açılamıyoruz jandarmada burada 7/24 uyarılarını yapıyor. Çok ileriye gidemiyoruz. Çok dalgalı korkuyoruz. İleriye açılanlar illaki boğulma tehlikesi geçiriyor” dedi.

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